La Federazione Cisl Scuola Università e Ricerca commenta la vittoria ottenuta alle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti in seno agli organi di governo dell’università di Cassino e del Lazio Meridionale. “Il risultato nella sua interezza – scrive il segretario Francesco Cuzzi - non può che essere positivo: la Cisl si è rafforzata ulteriormente sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione, essendo numericamente la più presente”. Il risultato elettorale ha visto eletti per la Cisl in Consiglio d’Amministrazione Maria Rosaria Marrocco e in Senato Accademico riconfermato Francesco Cuzzi. Un ringraziamento Cuzzi lo rivolge sia all’esecutivo che alle Rsu della Cisl. Un plauso lo rivolge anche ai docenti. “C’è ancora tanto da fare. Senza timore e con l'esperienza accumulata negli anni - conclude - la Federazione Cisl Università porterà avanti tutti gli obiettivi che si è prefissa, per tutti e con tutti voi sia a livello sindacale locale che nazionale”. La componente tecnico amministrativa in Senato sarà rappresentata anche da Giovanni Di Vizio della Uil.