Elezioni Arpino, Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco. Gli auguri di Chietini e Quadrini

Elezioni comunali ad Arpino i dati parziali vedono in vantaggio Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla Cultura. Sono state scrutinate mille schede circa e Sgarbi è in vantaggio.

A sfidarlo Andrea Chietini con la lista civica Arpino in Comune e Gianluca Quadrini con la lista

Aggiornamento ore 16.19: il candidato sindacio Quadrini riconosce la vittoria di Sgarbi, dalla sua pagina social scrive: "Auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Arpino On.le Vittorio Sgarbi".

Aggiornamento alle 16:30 933 preferenze per Vittorio Sgarbi, 618 preferenze per Andrea Chietini, 498 preferenze per Gianluca Quadrini.

Aggiornamento ore 17.50: Sgarbi 1670 preferenze; Chietini 1160 e Quadrini 920.

Manca l'ufficialità, ma si può dire che l'onorevole Sgarbi è il nuovo sindaco di Arpino.

IN AGGIORNAMENTO.