Sgarbi: «Non mi candido ad Arpino, se volete farò l'assessore alla cultura»

Pronto a fare l'assessore alla cultura ma non il sindaco di Arpino. E' quello che ha detto il sottosegretario Vittorio Sgarbi in una conferenza stampa nella città che ha dato i natali a Cicerone. «Non mi candido a sindaco di Arpino ma sono pronto a fare la mia parte per valorizzare questo splendido Comune. Se lo vorrete sarò il vostro assessore alla

Cultura» - ha detto. Il sottosegretario nei giorni scorsi aveva preso in considerazione l'ipotesi di raccogliere l'eredità politica del sindaco civico uscente Renato Rea, giunto al limite dei due

mandati consecutivi consentiti dalla legge. L'avvocato Rea e la sua amministrazione si erano detti pronti a sostenerne l'elezione ed affiancarlo nella gestione quotidiana del paese di

circa 6.200 abitanti in provincia di Frosinone.

Vittorio Sgarbi però è sindaco uscente a Sutri e ieri si era preso 48 ore per riflettere sulla possibilità di candidarsi lì per un secondo mandato.

Candidato sindaco di Arpino per l'amministrazione uscente sarà l'attuale vice Massimo Sera.