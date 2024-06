Elezioni, affluenza al di sotto del 15% per le europee, nei Comuni al voto è al 24%

Affluenza alle urne al 14,87% per le elezioni europee in provincia di Frosinone. E' il dato ufficiale fornito dalla Prefettura, riferito alle 504 sezioni operative nel territorio. Discorso diverso nei centri dove si vota anche per eleggere sindaco e consiglio comunale. Nei 36 Comuni al voto si arriva al 24,3% in 159 sezioni.

Il boom a San Vittore del Lazio (35,92%), il minimo a Casalvieri (14,4%). Per quanto riguarda le europee, invece, il massimo sempre a San Vittore (38%), mentre il minimo si registra a Belmonte Castello (4,25%)

Sempre per le comunali va considerato che in cinque centri c'è un solo candidato sindaco: Enrico Pittiglio (San Donato Val di Comino), Adriano Lampazzi (Giuliano di Roma), Benedetto Cardillo (Ausonia), Pierino Liberato Serafini (Fontechiari), Giovanni Di Meo (Vallerotonda) per i quali è necessario arrivare almeno al 40% dei votanti per essere eletti.