Elezioni a Cassino, si vota il 26 maggio: Petrarcone candidato per il centrosinistra

È ufficiale: si vota ilper rinnovare il Consiglio comunale di Cassino. Ieri è arrivato il decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con data 21 febbraio di scioglimento del consiglio comunale. Con lo stesso decreto il prefetto Benedetto Basile è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria dell’Ente comunale. Quindi, evitato il rinvio delle elezioni al 2020 come si era ipotizzato se il decreto fosse stato firmato dopo il 24 febbraio.Ora i partiti possono iniziare con certezza la campagna elettorale. Quello più attivo è ilche nella riunione del direttivo di lunedì sera ha deciso di non fare più le primarie essendo stata presentata solamente la candidatura dell’ex sindaco. Ieri sera un dibattito con gli altri esponenti del centrosinistra e questa sera riunione con i sette consiglieri comunali del Pd. Il nuovo direttivo è stato fissato dal segretario Marino Fardelli per lunedì prossimo 4 marzo per ufficializzare la nomina del candidato sindaco con un documento politico.«E’ importante - scrive Fardelli in una nota - in questa fase mettere in risalto come il PD, imparate le lezioni del 2006-2011 e 2016, stia incentrando gli sforzi nel nome dell’unità e come le questioni di Cassino si stiano decidendo a Cassino. Il centrosinistra va tenuto unito senza fare gli errori del passato, consapevoli che alcune cose sono da cambiare e serve guardare ad una coalizione la più unita e ampia possibile».Nel centrodestra, invece, non c’è unità e potrebbero esserci tre schieramenti rispettivamente con Lega, Fratelli d’Italia e Scarpone, poie liste civiche e un gruppo civico guidato dall’ex consigliere comunale Massimiliano Mignanelli. In questo raggruppamento potrebbero confluire i tre dissidenti di Forza Italia Rossella Chiusaroli e Gianluca Tartaglia.Laè alla ricerca di un candidato sindaco mentre Carlo Maria D’Alessandro ancora non ha sciolto il dubbio se ricandidarsi o meno.L’ex consigliere comunale Giuseppe Sebastianelli, però, sollecita la Lega, una volta riconosciuta da tutti quale forza trainante del centrodestra, a promuovere le primarie.