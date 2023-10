Giovedì 12 Ottobre 2023, 09:01

Mauro Buschini si dimette dall'incarico di presidente dall'Egaf, l'ambito territoriale di regolazione per il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Ad annunciare il passo indietro è stato lo stesso ex consigliere regionale del Pd in una lettera inviata al segretario generale dell'ente Franco Loi e agli altri membri del consiglio di amministrazione. Buschini si era insediato alla guida dell'Egaf dallo scorso dicembre. L'Egato dei rifiuti della provincia di Frosinone è sato l'unico istituito nel Lazio da quando è stata approvata la norma nello scorso mese di dicembre dal governo uscente di centrosinistra. Il varo dell'ente incaricato di razionalizzare e centralizzare la raccolta dei rifiuti finora gestita in modo autonomo dai Comuni aveva innescato una polemica con il centrodestra che riteneva si trattasse di un poltronificio. Nei mesi scorsi c'era stato un ricorso al Tar per invalidare la seduta di insediamento dell'Egato di Frosinone e la successiva elezione a presidente Buschini. Ma il Tar aveva accolto le eccezioni dell'Egato e poi sospeso un decreto della Giunta che avrebbe determinato la revoca dell'assemblea istitutiva; a dicembre i giudici darebbero entrati nel merito. Ma nei giorni scorsi la giunta reginale ha approvato la proposta di legge che prevede l'abolizione degli Egato. L'istanza, presentata dall'assessore ai Rifiuti Fabrizio Ghera, dovrà ora essere approvata dal Consiglio regionale.

E quindi per Buschini è arrivato il momento di fare un passo indietro: «Purtroppo sono stati mesi caratterizzati da polemiche, da ricorsi amministrativi che non hanno aiutato l'insediamento e l'avvio dei lavori. Sono stati però anche mesi di lavoro appassionato, per l'attivazione della nostra macchina amministrativa. Ritengo che però ora sia giunto il momento di proporre una nuova guida di Egaf, atteso che per il sottoscritto la sfida di insediare l'ente sia ultimata e sia dunque giunto il momento, in linea con il nuovo piano rifiuti regionale in corso di stesura, di lasciare la presidenza, anche per consentire alla Regione Lazio di discutere serenamente del futuro degli Egato».