Egato Frosinone, il Tar sospende gli atti della Regione: Buschini resta presidente

Egato, il Tar accoglie il ricorso cautelare: Mauro Buschini resta presidente. "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 dicembre 2023". Questo il dispositivo emesso dal Tar, al quale si era rivolto l'Ente di Governo D'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) di Frosinone, rappresentato dall'avvocato Francesco Scalia.

Impugnato dal professor Scalia il provvedimento con il quale erano stati annullati tutti gli atti relativi alla costituzione dell'Egato.

In particolare la regione Lazio aveva ritenuto di annullare, con delibera dello scorso giugno, "l'approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei comuni all'interno dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e per il riparto dei conferimenti patrimoniali in favore dello stesso".

Il collegio di giudici amministrativi ha "ritenuto che le censure dedotte nel ricorso richiedano un approfondimento proprio della fase di merito e che – a una sommaria delibazione – appaiano suffragate da elementi di fondatezza; ha ritenuto, inoltre, che appaia allo stato provata la sussistenza di un periculum in mora tale da giustificare l’adozione della richiesta misura cautelare (tenuto conto, della mancata previsione nella disposizione impugnata di un regime transitorio applicabile nelle more dell’adozione del nuovo atto e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dell’annullato provvedimento)". Conseguentemente ha accolto la richiesta di sospensiva.