«Nella sostanza l'Egaf di Frosinone non esiste più». È quanto sottolineato ieri sera dal vicecapogruppo di FdI alla Pisana, Daniele Maura, dopo la mossa della Regione che, di fatto, ha "bloccato" l'Egato ciociaro. Si tratta dell'ente di governo dell'ambito territoriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani varato sotto l'amministrazione Zingaretti: ne era previsto uno per ciascuna provincia del Lazio, ma è nato soltanto in Ciociaria, poi ridenominato Egaf, non senza polemiche da parte del centrodestra e di diversi sindaci. Ora tra chi esulta c'è anche Alioska Baccarini, riconfermato alla guida del Comune di Fiuggi che, nei mesi scorsi, aveva presentato ricorso al Tar contro la costituzione del nuovo organismo che si sarebbe sostituito ai Comuni nel ciclo di trattamento e smaltimento: «Avevamo ragione noi, abbiamo vinto un'altra battaglia» ha commentato il primo cittadino. Il passo della Regione che rimette in discussione gli Egato e stoppa l'Egaf è stato compiuto ieri, tramite posta certificata. Una pec inviata anche al segretario generale della Provincia e ai 91 sindaci. Due pagine per annunciare l'avvio del procedimento di "annullamento in autotutela" di una delibera di giunta regionale, la 1.063 del 16 novembre 2022, e di due "consequenziali" provvedimenti amministrativi, un decreto e una nota, rispettivamente sulla costituzione dell'assemblea dell'Egato di Frosinone e sulla convocazione della stessa in prima seduta, quella che ha portato all'elezione del presidente Buschini e del Consiglio direttivo. L'atto licenziato dall'ex esecutivo della Pisana riguardava l'approvazione dei criteri per la determinazione della quota di rappresentanza dei Comuni nell'ente provinciale per i rifiuti. In base a questa i Municipi erano stati chiamati a versare le somme previste (differenti anche a seconda della popolazione) che dovevano formare il fondo di dotazione destinato al funzionamento della stessa autorità d'ambito. Il tutto per un totale di circa un milione e 200mila euro, la cifra riportata nel bilancio di previsione dell'Egaf (384mila euro lordi all'anno soltanto per le indennità degli amministratori). E non erano mancati i malumori di alcuni sindaci che si erano visti recapitare la richiesta di contribuzione. Con l'iter di annullamento fatto scattare dalla Regione, si apre il capitolo sul futuro degli Egato, che oggi appaiono a rischio. «Ora i Comuni non dovranno più nulla all'Egaf - aggiunge Maura -. Presto presenteremo il nuovo piano rifiuti e decideremo sulla sorte degli Egato: potremmo anche stabilire di coinvolgere direttamente le Province».