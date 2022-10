Educazione finanziaria, le cartoline di Poste in cinque uffici della provincia

Poste Italiane dedica al Mese dell’educazione finanziaria, in calendario fino al 31 ottobre, cinque colorate cartoline a tema, destinate ad appassionati e collezionisti. In provincia di Frosinone le cartoline sono già disponibili negli uffici postali con sportello filatelico di Frosinone Centro (Piazza della Libertà, 9), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino.



Nell’occasione sarà disponibile anche un annullo speciale che sarà utilizzato insieme a quello a datario mobile, in questo caso il cliente dovrà pagare solo il francobollo per la timbratura. Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove ogni anno, a ottobre, il mese dell’educazione finanziaria con iniziative per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.