«Abbiamo superato, a fatica, decine di crisi. Ma ora corriamo il rischio di sprofondare». E’ un vero grido di allarme quello lanciato dal rappresentante dell’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) Domenico Paglia , imprenditore di lungo corso, e figura storica del mondo edile ciociaro.I dati sono più che allarmanti: a lavorare oggi c’è solo il 2% degli addetti e per semplici, banali, manutenzioni. Roba di poco conto. Nel mentre, i grandi cantieri e il ricco volano delle opere pubbliche sono ormai un ricordo sbiadito.E pensare che centinaia di palazzi della Capitale sono stati realizzate, negli ultimi 30 anni, da imprese ciociare, così come grandi complessi commerciali ed opere pubbliche.«E’ vero - commenta sconsolato Paglia - chi non ricorda le centinaia di pulmini che, all’alba, partivano per Roma? Credo che resterà solo un vecchio ricordo, perchè le norme anti Covid ci hanno messo in ginocchio. E mi spiego: su ogni pulmino, fino a poche settimane fa, viaggiavano 7 operai; si partiva alle 6 da Frosinone e si rientrava alle 17. Ebbene, oggi su ogni pulmino possono viaggiare al massimo 2 persone: mi spiegate come si può allestire un cantiere ? Quanti pulmini devono partire? Non solo: ma deve essere rispettata anche la distanza minima di due metri durante il lavoro. Ma se si deve spostare un attrezzo, un armadio, un semplice oggetto da lavoro, mi dite come si fa?»E poi c’ un problema di assicurazione.«Esatto. Perchè io, fornendo mascherine e guanti ai miei dipendenti, devo garantire che non rischino di essere infettati. Ma poi, in caso di positività, chi ci dice se si è ammalato mentre era in cantiere o fuori? Di chi è, a questo punto, la responsabilità?»Queste sono solo alcune delle problematiche che stanno affondando l’edilizia ciociara.«Dovrei aprire,a giorni, un grande cantiere alla periferia di Roma - commenta Paglia - ma francamente tutte queste nuove norme mi stanno spiazzando».Il comparto edilizio è quello che in questi anni ha pagato più di ogni altro il prezzo di tutte le crisi: la grande crisi industriale degli anni Novanta, la grande bolla economica di Lehman Brother, la crisi del 2006. Quando l’economia va in affanno, la prima cosa che si ferma è l’edilizia.Ecco perchè in Ciociaria hanno chiuso centinaia di imprese e si sono persi circa 7000 i lavoratori specializzati.«Per non parlare, poi, della burocrazia - prosegue Paglia - Il grande rischio è che le misure disposte dal Governo restino sulla carta. Servono risposte veloci e procedure snelle. Soprattutto in materia di credito e di liquidità».E sono molti gli imprenditori che protestano per la lentezza della macchina statale: sarebbe sufficiente che lo Stato pagasse le fatture certificate che deve saldare e che basterebbe solo un clic sul computer per mettere in pagamento. Parliamo di una cinquantina di miliardi per le imprese edili.Nel frattempo l’intero comparto sta sprofondando.