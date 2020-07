© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ufficiale: il campionato regionale di Eccellenza laziale prenderà il via domenica 27 settembre Lo ha deciso oggi il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio della Lnd. Data ufficiale che potrebbe cambiare nel caso ci siano successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'emergenza Coronavirus. Oltre al campionato laziale di Eccellenza, domenica 27 settembre prenderà il via anche quello di Promozione. Per quanto riguarda invece il calcio a 5 in particolare i campionati di C1 e C2 e C Femminile C5 Under 19 C5 Elite si partirà sabato 10 ottobre 2020. Prima dell'inizio dei campionati di Eccellenza e Promozione ci sarà la Coppa Italia regionale che prenderà il via domenica 20 settembre. Ad oggi le compagini ciociare aventi diritto ad isc riversi all'Eccellenza sono Arce, Anagni, Ferentino, Morolo, Sora, Monte San Giovanni Campano e Paliano. Anagni e Sora hanno però presentato domanda di ripescaggio alla serie D e gli anagnini anche un ricorso al Tar del Lazio per essere riammessi al massimo campionato dilettantistico nazionale dopo la retrocessione da quartultimi dovuta allo stop dei campionati per l'emergenza Covid-19.Nel frattempo si prosegue senza sosta per il calciomercato dei calciatori dilettantistici. Nella giornata di oggi l'Anagni ha annunciato un nuovo colpo in entrata. Si tratta del difensore Angelo Della Guardia, 25 anni ex Tivoli con trascorsi in serie C e serie D. Si aggiunge ai centrocampisti Domenico Mazzone ed Alessio Giustini, all'altro difensore Angelo Bruno, all'attaccante Giuseppe Monaco Di Monaco ed al portiere Matias Macci. Squadra al completo con i rinnovi di Cardinali, Flamini, Rosi, Savo e di altri giovani interessanti anche se la società del presidente Simone Pace resta alla finestra in caso di qualche buon affare. In panchina confermato Davide ManconeIn casa del Morolo la società punta all'ingresso di nuovi soci per avere un futuro roseo. Si fa appello a tutti gli imprenditori locali e tifosi morolani per aiutare economicamente e con idee nuove l'attuale dirigenza.Il Ferentino è in attesa di ufficializzare l'ingresso in società degli imprenditori Rosettano Navarra e Vittorio Ficchi al fianco del presidente Antonio Ciuffarella. In panchina si attende la conferma scontata di mister Francesco Pippnburg. Come ds dovrebbe arrivare Francesco Pistolesi.Il Sora confermato Alessio Ciardi in panchina ed ingaggiati giocatori di qualità quali ad esempio Damiano Palombo e Gianmarco D'Alessandris, se non dovesse avere la serie D punterà a vincere l'Eccellenza.L'Arce ha sceltop in panchina il neo tecnico Angelo Mirabello ex TecchienaIl Monte San Giovanni Campano dopo la conferma di mister Angelo Bottoni oggi ha avuto quella del bomber Michele Settanni.Il Paliano del confermato tecnico Francesco Russo punta sull'esperienza. Tra i nuovi sono arrivati Loreto Macciocca, Manuel Virgili e Francesco Nardi. Si cerca un centrocampista.