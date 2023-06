E' morta nonna Laura, aveva 102 anni: era la donna più anziana di Fiuggi

Si chiamava Laura Bertucci ed era la donna più longeva di Fiuggi. Laurina, come la chiamavano tutti, aveva 102 anni. Per la sua venerabile età era stata recentemente festeggiata, insieme ad altri ultra novantenni di Fiuggi, nella cerimonia "Omaggio alla memoria" organizzata dall'associazione Fiuggi 1905 e da Giornale Fiuggi. La vita di Laura Bertucci non è stata facile. Rimasta orfana di madre prematuramente, ha dovuto prendersi cura di sette fratelli ai quali ha dedicato la sua vita. Famosa per i manicaretti che era solita cucinare, la nonnina di Fiuggi era molto abile nel preparare la pasta fatta in casa.