E' in pensione, ma continua a prendere lo stipendio e da morta le svuotano il conto: quattro denunce

Una ex assistente scolastica di Sora ha continuato a percepire lo stipendio nonostante fosse in pensione e dopo il suo decesso alcuni suoi congiunti, con la complicità del dirigente di un ufficio postale, le hanno svuotato il conto. La truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha denunciato 4 persone. La frode nel complessivo è stata quantificata in oltre 160mila euro. Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA