In campo ci saranno sia Dybala che Ronaldo. Parola di mister Allegri che mette in guardia i suoi sul match contro il Frosinone. Una partita sulla carta dall'esito scontato, ma il tecnico bianconero avverte: «Abbiamo messo da parte la prima di Champions - ha detto l'allenatore della Juventus - ma ora abbiamo il Frosinone che a Roma con la Lazio ha fatto una buona partita e un buon primo tempo con la Sampdoria: domani proveranno l'impresa della vita e non bisogna abbassare l'attenzione».Allegri, in conferenza stampa, ha anticipato qualche dettaglio sulla formazione che metterà in campo: «Dybala sarà in campo, è un giocatore importante e ha il gol nelle gambe, va sfruttato al meglio».Tra i titolari dovrebbe esserci anche Ronaldo: «E' il più forte al mondo insieme a Messi e per noi è un valore aggiunto ma la squadra non dipende da lui. A Frosinone CR7 farà un'ottima prestazione come ha fatto per la mezz'ora giocata in Champions, le aspettative sono sempre altissime ma non deve dimostrare niente. Quanto successo mercoledì è già passato. Deve continuare a giocare, a divertirsi e fare quello che sa fare. Lui è molto esigente con sé stesso e domani farà una bella prestazione».