Lunedì 10 Giugno 2024, 07:00

Due suicidi nel giro di poche ore. Due gesti estremi, ad Alatri e ad Alvito. Il primo caso all’ospedale San Benedetto di Alatri, dove un uomo di 69 anni residente ad Amaseno, è caduto dal secondo piano del nosocomio decedendo sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso portati dal personale sanitario presente in ospedale, l’impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo al paziente. Dalle prime ricostruzioni dei Carabinieri di Alatri si è saputo che il 69 enne era ricoverato presso il San Benedetto, si indaga per ricostruire l’accaduto ma sembra ormai certa l’ipotesi del gesto volontario.

Ha messo nero su bianco i suoi ultimi pensieri, vergati su un foglio che ha lasciato sul tavolo della cucina per i suoi figli. Poi - forse ormai stanco di vivere - è sceso in garage e ha messo fine alla sua esistenza. È stato rinvenuto senza vita dalla figlia ieri mattina. La tragedia si è consumata ad Alvito, in località Vallemassimo dove un anziano ha compiuto un gesto estremo. Shock e dolore nel piccolo paese della Valle di Comino dove in tanti lo conoscevano. Come detto, ad effettuare la triste scoperta è stata la figlia che si era recata nell’abitazione del padre poiché l’uomo, secondo le prime ricostruzioni, la sera prima le aveva chiesto di svegliarlo di buon mattino. La lettera, però, l’avrebbe vista solo dopo il rinvenimento del corpo senza vita del suo amato papà. Immediata la chiamata al 118. Sul luogo si sono portati immediatamente i sanitari ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo poiché l’uomo era già privo di vita; pare che il decesso risalisse a poche ore prima. Il medico legale di turno ha effettuato l’ispezione cadaverica sul corpo dell’anziano. Davvero un triste risveglio per la comunità di Alvito dove in tanti ieri hanno chiesto silenzio in segno di rispetto verso il dolore dei familiari.

