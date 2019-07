Due sorani-eroi salvano bimbe dall'annegamento a Minturno

Ultimo aggiornamento: 12:31

Bimbe salvate in extremis da due sorani mentre annegano nel mare di Minturno. Una resta in gravi condizioni al Bambino Gesù. E' accaduto nella giornata di sabato sul litorale pontino. La tragedia si è consumata in pochissimi istanti. Uno dei due soccorritori, l'ingegnere Bernardo Bartolomucci che si trovava a pesca col suo natante insieme all'amico Tonino Marchione, racconta quei drammatici momenti: «Ho sentito un grido in lontananza ed ho visto qualcosa che sembrava un materassino che si rovesciava a 500 metri dalla spiaggia e da me. Ritirate le canne ci siamo spostati di corsa invitando altre due barche a fare lo stesso ma non si sono mosse. Sul materassino non c'era nessuno e ci siamo avvicinati alla spiaggia. Da riva ci segnalavano di andare verso destra - continua il professionista sorano - dove abbiamo visto le teste di due persone che sporgevano dall'acqua». Erano le due bambine che stavano annegando. E' stato in quel momento che i due hanno intravisto che sotto il pelo dell'acqua qualcosa stava affondando: «Era il corpo inerme di una bimba che abbiamo subito raccolto. Era come morta senza reazioni e senza respiro». A quel punto i due eroi non si sono dati per vinti ed hanno iniziato a rianimarla: «L'abbiamo tenuta prima a testa in basso per farle espellere acqua e poi con respirazione bocca a bocca fin quando non ha ricominciato a respirare flebilmente. Intanto chiamavamo la guardia costiera al 1530 e abbiamo raccolto il primo degli adulti esausti che appena salito a bordo mi ha detto che quella non era sua figlia! L' abbiamo trovata subito dopo, a poca distanza dalla prima, nelle stesse condizioni. Dopo poco anche lei era a bordo e veniva rianimata ed entrambe lentamente liberavano i polmoni da acqua e schiuma restando incoscienti. Abbiamo raccolto anche il secondo adulto che era esausto».«Una delle nonne delle bimbe è svenuta - racconta ancora l'ingegnere - in acqua accanto alla barca e l'hanno tirata a terra». La bambine sono fuori pericolo di vita anche se una è stata elitrasportata al Bambino Gesù a Roma. «Ancora non riesco a pensare ad altro - commenta Bartolomucci -. Un forte ringraziamento al mio prezioso amico Tonino Marchione che non ha sbagliato una mossa, agli istruttori che ci hanno insegnato le tecniche di primo soccorso, al mio amico Augusto Vinciguerra che quando eravamo negli scout nel 1975 ci mostrò la tecnica di respirazione».