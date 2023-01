Sabato 7 Gennaio 2023, 07:45



Due rapine in pochi giorni nel capoluogo ciociaro, scatta l'allarme delle forze dell'ordine. L'ultimo colpo è stato messo a segno l'atro ieri in un bar di via Armando Fabi. Dalle prime testimonianze raccolte sarebbe emerso che un uomo, con il volto travisato, ha fatto irruzione nel locale e dopo aver puntato un coltello alla gola la commessa l'ha costretta a consegnargli tutto il denaro che c'era in cassa, circa 300 euro. Una volta arraffato il bottino il malvivente si è allontanato a piedi per le strade della città dileguandosi in pochi minuti. Al momento gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini stanno esaminando i fotogrammi estrapolati dalle telecamere installate all'esterno del locale. Forte il sospetto che possa trattarsi della stessa persona che alcuni giorni fa con lo stesso modus operandi, vale a dire armato di coltello, ha minacciato il titolare di un negozio di parrucchieri ubicato in viale Grecia a consegnargli tutti i soldi dell'incasso.

Un bottino che in quel caso si è rivelato piuttosto magro. Nel cassetto infatti il proprietario del locale teneva soltanto poche decine di euro. Gli agenti della Squadra Mobile che hanno avviato le opportune indagini sarebbero sulle tracce di una persona di origine italiana di circa trenta anni. Non si esclude che si tratti di un soggetto che possa aver messo a segno queste rapine per racimolare del denaro per acquistare dosi di sostanze stupefacenti. Queste due rapine consumate a Frosinone hanno riportato alla mente i numerosi colpi messi a segno da quello che i poliziotti avevano chiamato il rapinatore solitario con l'ascia. L'uomo che è stato poi arrestato in un locale pontino, era diventato il terrore dei titolari di supermercati.