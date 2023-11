Venerdì 24 Novembre 2023, 07:47

Giovani, anzi giovanissimi e incensurati. Segni particolari: reclutati attraverso app e social. È l'identikit dei nuovi corrieri della droga. Oltre che per lo spaccio al dettaglio, spesso con servizio a domicilio, ora anche per il trasporto di grossi quantitativi di hashish e cocaina vengono utilizzate le applicazioni di messaggistica istantanea come Telegram. A servirsi di questo sistema, per trovare i corrieri e fornire indicazioni sul trasporto, sono soprattutto le organizzazioni criminali che gestiscono il narcotraffico a Roma in quartieri come San Basilio, Torpignattara e Tor Bella Monaca. I corrieri vengono assoldati non solo nella Capitale, ma anche dalle province limitrofe. E quella di Frosinone, essendo collegata a Roma con l'autostrada, è una di quelle da cui arriva il maggior numero di ragazzi disposti a fare il lavoro sporco. In cambio di soldi, ma spesso anche di una percentuale del quantitativo trasportato. Il trasporto dello stupefacente nella maggior parte casi avviene Roma su Roma. E così come tanti ragazzi partono ogni giorno per la Capitale per studiare, altri coetanei ci vanno per fare i corrieri di droga.

IL SISTEMA

POCHI RISCHI

GLI INCONVENIENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come i due 21enni di Alatri arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri sulla Casilina a Roma con circa due chili e mezzo di hashish e migliaia di euro in contanti. I due giovani, difesi dall'avvocato Giampiero Vellucci, sono stati rimessi in libertà con divieto di andare a Roma. Stando alle indagini, i due giovani avevano ricevuto le indicazioni sulla droga da trasportare attraverso applicazioni messaggistica come Telegram dove è possibile nascondere i numeri. Attraverso chi lo ha già fatto o altre conoscenze si entra in una lista di contatti gestita dalle organizzazioni criminali che di volta in volta chiedono la disponibilità per un determinato giorno a trasportare la droga. Viene fornito l'indirizzo - spesso androni di palazzi anonimi controllati dagli stessi clan del narcotraffico - la foto dello stupefacente da trasportare e l'indirizzo del posto in cui consegnarlo.I corrieri conoscono solo queste indicazioni. Non sanno il nome di chi li ha reclutati, nemmeno di quello a cui vanno a consegnare lo stupefacente. Un lavoro pulito, pochi rischi. Per chi commissiona i viaggi (che resta anonimo) m anche per chi li fa. Le organizzazioni prediligono giovani incensurati. Se vengono presi difficilmente finiscono in carcere e soprattutto non possono fornire alcuna informazione su chi dall'alto gestisce il sistema. Un sistema ramificato e diffuso. Come i giovani di Alatri, con tutta probabilità quel giorno a Roma ce n'erano tantissimi altri che nello stesso momento stavano facendo la stessa cosa. I giovani ciociari presi l'altro giorno, quasi certamente, non avrebbero dovuto portare la droga in provincia di Frosinone. Le organizzazioni che gestiscono le piazze di spaccio in Ciociaria si servono di altri canali. La droga nell'auto dei 21enni di Alatri doveva essere portata da una parte all'altra di Roma. In pratica sono una sorta di rider, come quelli che consegnano le pizze a domicilio.Ma anche con questo sistema, per quanto efficace, non mancano gli inconvenienti. Proprio un anno fa a Colleferro un altro giovane di Alatri, legato peraltro da legami di parentela a uno dei ragazzi arrestati nei giorni scorsi, venne arrestato con sei chili di hashish. Il 22enne si avvicinò ad un carabiniere in borghese e gli chiese se fosse lui "Budda", il nome in codice (l'unico che conosceva) della persona a cui doveva consegnare la droga. Il carabiniere, sentendo che dall'auto arrivava un forte odore di hashish, si è insospettito. E sono spuntati fuori sei chili di "fumo" divisi in panetti su cui era impressa la scritta "Glory of God".