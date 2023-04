Cocaina e hashish pronte per lo spaccio, due arresti dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Frosinone, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un uomo di 58 anni e uno di 51, entrambi del capoluogo, già noti alle forze dell’ordine per reati della stessa specie.

I militari, nel corso di un servizio effettuato nel complesso popolare di Viale Parigi, dopo un prolungato servizio di osservazione, bloccavano le due persone, procedendo alla perquisizione personale, veicolare e successivamente domiciliare. Nel corso della perquisizione sull’autovettura Renault Scenic, nella disponibilità di entrambi gli indagati, venivano rinvenute numerose dosi di stupefacente di vario tipo pronte per la vendita. Si tratta di 146 involucri contenenti cocaina e 4 bustine, contenenti hashish. I due, dopo la convalida del giudice, sono stati associati presso la casa circondariale di Frosinone.