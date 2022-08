Sabato 27 Agosto 2022, 08:36

Le violazioni riscontrate all'interno di un bar di Ceccano sono state tante. Ecco perché il questore ha disposto la chiusura per 15 giorni. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un controllo antidroga nel corso del quale un giovane è stato trovato con 4 dosi di cocaina. Per tale motivo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La vicenda risale ai giorni scorsi quando i residenti della zona (l'esercizio si trova nella parte alta della città fabraterna) indignati ed esasperati dagli schiamazzi che provenivano ogni sera da quel locale, hanno presentato una segnalazione in questura. A quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia amministrativa coordinati dal dirigente Carlo Bianchi.

I poliziotti si sono avvalsi dell'ausilio della squadra Mobile, della sezione Volanti, della Guardia di Finanza e delle unità cinofile. Numerosi cittadini avevano riferito che nel locale venivano svolte manifestazioni di intrattenimento musicale che si protraevano fino a tarda notte con ingente afflusso di giovani, i quali stazionavano dentro e fuori il locale arrecando notevole disturbo alla quiete pubblica.

Da qui l'avvio dell'ispezione da parte delle forze dell'ordine che hanno portato alla perquisizione del ragazzo che deteneva la cocaina. Oltre a questo gli agenti della questura hanno riscontrato diverse violazioni, sia di natura amministrativa che penale. All'arrivo degli uomini in divisa all'interno dell'esercizio pubblico, è stato trovato un dj che stava intrattenendo circa duecento avventori, presenti anche all'esterno, con uno spettacolo musicale, attività per la quale, però, la titolare del locale non è risultata in possesso di alcuna autorizzazione.

Dagli accertamenti è pure emersa l'assenza del dispositivo obbligatorio per la rilevazione del tasso alcolemico e la mancata esposizione delle relative tabelle inerenti i sintomi correlati all'uso dell'alcool. Inoltre, sono state trovate tre persone impegnate a svolgere in maniera irregolare attività lavorativa, in assenza di qualsiasi autorizzazione e senza la prevista comunicazione alle competenti autorità. Grazie poi al fiuto infallibile dei cani antidroga, oltre alla cocaina è stata rinvenuta sostanza stupefacente tipo hashish e una persona è stata segnalata amministrativamente quale assuntore La titolare dell'esercizio pubblico è stata pertanto sanzionata per le violazioni accertate al momento ma, alla luce del quadro complessivo che si è delineato in seguito al controllo, il Questore si è determinato nell'emissione del provvedimento di sospensione per 15 giorni della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura. I controlli all'interno dei locali della Movida così come disposto dal questore, proseguiranno a ritmo serrato.

Marina Mingarelli

