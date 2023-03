Spaccio di droga, eseguiti sette arresti per traffico di stupefacenti a Cassino

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cassino hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di 7 persone per il reato di spaccio di stupefacenti in concorso, delitti commessi tra gli anni 2020 e 2021, prevalentemente nella zona centrale di Cassino, a ridosso della villa comunale. I soggetti, quasi tutti extracomunitari, già da tempo si erano spostati dal cassinate verso il nord del Lazio e dell’Emilia Romagna tentando di far perdere le proprie tracce, ma i militari dell’Arma sono riusciti ugualmente a rintracciarli ed a contestare loro diverse cessioni di varie sostanze stupefacenti.