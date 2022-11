Non rispondeva a parenti e amici, donna trovata morta in casa a Ferentino

Una donna di 70 anni, originaria di Colleferro ma residente da anni a Ferentino è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione in località Cartiera, nel centro ernico. La donna non rispondeva da alcuni giorni alle chiamate di parenti ed amici così i familiari hanno avvertito i carabinieri intervenuti con il personale dell'Ares 118 ed i vigili del fuoco. Quando hanno provato a chiamarla senza ricevere risposta hanno sfondato la porta, trovando la donna a terra priva di vita. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Si tratta di morte dovuta a cause naturali ed il decesso risalirebbe ad almeno 48 ore precedenti. Ennesimo dramma della solitudine in Ciociaria.