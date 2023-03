Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nella sua abitazione ad Arpino. Viveva da solo e da un paio di giorni non si avevano sue notizie. Secondo le prime informazioni la morte è avvenuta per cause naturali. A dare l'allarme sono stati dei parenti che non riuscivano a contattarlo,

Sono comunque in corso gli accertamenti dei carabinieri.