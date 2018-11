Doppia festa alla scuola media Conte per i 60 anni e i vincitori del premio Pinchera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande festa alla scuola “Conte” di Cassino. Nella giornata di sabato prossimo a partire dalle 10.30 si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della XVI edizione borsa di studio “Una vita per la scuola-Premio Leonida Pinchera”.Quest’anno però la cerimonia del Premio si impreziosisce di un altro evento: il 60° anniversario della posa della prima pietra della scuola. Un evento nell’evento che vedrà la partecipazione di autorità, dirigenti scolastici, ex colleghi e amici del compianto prof. Leonida Pinchera, preside della Conte quando è scomparso nel 1995. La prima parte della cerimonia sarà dedicata alla celebrazione del Sessantesimo della scuola attraverso le testimonianze di alcuni docenti che hanno fatto la storia dell’istituto. Subito dopo si entrerà nel vivo della giornata con la premiazione dei vincitori della Borsa di Studio istituita dalla famiglia Pinchera, la signora Franca e i figli Luigi e Lucio. Anche se l’ordine di classificazione dei primi tre classificati sarà svelato nel corso della cerimonia, la commissione della borsa di studio “Una vita per la Scuola” Premio “Leonida Pinchera”, presieduta dalla dirigente scolastica Antonella Falso, ha ufficializzato i nomi dei primi tre classificati: Aurora Serra, Davide Verrecchia e Maria Clara Giangrande, oggi studenti del liceo classico e scientifico di Cassino. I partecipanti al concorso, tutte le classi delle terze medie dello scorso anno, hanno svolto dei temi a scelta tra cinque tracce assegnate dalla commissione. I vincitori che verranno premiati, in sede di concorso, hanno elaborato un tema sul bullismo e sul valore dell’amicizia.