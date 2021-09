Domenica 12 Settembre 2021, 01:35

In tre con volto travisato, ed armati di pistola , fanno irruzione nella gioielleria “Cataldi “ in via Italia Nuova a Fiuggi e mettono a segno un colpo da 300 mila euro.

La rapina lampo è avvenuta ieri mattina intorno alle 11 quando i malviventi approfittando della giornata “open day” (senza alcuna guardia giurata all’esterno) promossa dai commercianti per incrementare il turismo nella città termale, sono entrati senza alcuna difficoltà nei locali della storica e prestigiosa gioielleria.

Una volta dentro, sempre con l’arma in pugno (non si sa se si trattava di un’arma vera o di un giocattolo) hanno chiuso in una stanza ubicata nel retro del negozio il proprietario, due dipendenti e due clienti.

A quel punto hanno svaligiato un’intera vetrina dove si trovavano anche dei costosi Rolex e gioielli di grande valore. Una volta arraffato il bottino , i rapinatori sono fuggiti a bordo di un vettura di colore bianco. I banditi che si sono diretti lungo l’Anticolana e nella foga di scappare abbiano tamponato anche una vettura. Ma la corsa è proseguita nonostante l’incidente.

A liberare gli “ ostaggi” all’interno della gioielleria sono stati i vigili urbani allertati da alcuni passanti che avevano assistito alla scena dei tre malviventi che uscivano dal negozio con un sacco.

Davanti al locale è stato trovato anche un bambino di circa dieci anni che piangeva a dirotto perché si era spaventato nel vedere quei banditi che correvano verso la loro macchina con il volto coperto.

Subito dopo sono arrivate le pattuglie dei carabinieri e una della Guardia di Finanza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Per motivi di sicurezza è stata allertata anche un’ambulanza. Ma per i malcapitati tutto si è risolto con un grande spavento.

IL PIANO

I carabinieri agli ordini del maggiore Gabriele Argirò hanno fatto scattare il piano antirapina. Numerosi i posti di blocco installati nei punti “nevralgici” della città ed in quelli che portano all’imbocco dell’autostrada. Secondo indiscrezioni, sembra che i rapinatori dopo aver percorso un tratto di arteria con quella vettura abbiano deciso di abbandonarla e proseguire la fuga dividendosi.

Una rapina che per la dinamica con cui è stata messa a segno sarebbe stata studiata nei minimi particolari. Chi ha messo in atto il colpo sapeva di trovare la porta aperta e di avere a disposizione pochi minuti per svaligiare la gioielleria. Tanto ne sono bastati per trafugare oro ed oggetti preziosi.

IL “PALO”

Ad attenderli fuori dal negozio, sembra ci fosse una quarta persona con il ruolo del “palo” e che era pronto con il motore acceso per allontanarsi in tutta fretta.

Il proprietario ed i dipendenti che sono rimasti chiusi a chiave in quella stanza avrebbero riferito di non aver sentito alcun accento particolare: dunque non si sa se erano italiani o stranieri.

La indagini proseguono a ritmo serrato. I militari della stazione di Fiuggi unitamente ai colleghi della compagnia di Alatri che stanno seguendo il caso non lasciano nulla di intentato e scavano anche nel mondo della malavita locale. E non è escluso che le piste che si stanno battendo fino a questo momento possano dare nei prossimi giorni i risultati sperati e che gli investigatori possano dare un nome ed un volto ai banditi.