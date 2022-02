Sabato 26 Febbraio 2022, 09:33

Ci sono voluti sei anni dall’avvio del progetto, ma ora la nuova struttura comincia a prende forma. A Ceccano proseguono i lavori per la realizzazione della nuova Rems (Residenza per Esecuzione in Misura di Sicurezza) che sta sorgendo in viale Fabrateria Vetus. Ma per arrivare all’attuale stato dei lavori c’è voluto del tempo.

L’ITER

L’iter del progetto, infatti, è iniziato nel 2015 quando, nell’ambito degli interventi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, alla Asl di Frosinone furono assegnati 6,2 milioni di euro per la realizzazione di due unità da 20 posti ciascuno. I soldi c’erano, il progetto pure, ma i meandri della burocrazia italica sono infiniti. Ed anche la Rems di Ceccano c’è finita dentro. Ci sono voluti sei mesi, tanto per fare un esempio, per nominare un Rup (responsabile unico del procedimento), poi, però, il passo è cambiato. Gli uffici del patrimonio, con la squadra ingegneristica della Asl di Frosinone, hanno lavorato alle procedure ed espletato tutte le pratiche burocratiche e l’iter è stato finalmente concluso. A novembre scorso l’area è stata consegnata alla ditta che si è aggiudicato l’appalto che ha avviato le operazioni di costruzione.

Ora, in quell’area che un tempo avrebbe dovuto ospitare l’ex ospedale di Ceccano (mai completato), costato all’epoca 8 miliardi del vecchio conio, ci sono ruspe e lo scheletro base in cemento armato.

La vecchia struttura è stata abbattuta nel 2019, oltre tre anni dopo l’avvio del progetto, e i lavori sono partiti quattro mesi fa. Ed allora si è concretizzato l’obiettivo iniziale, rappresentato dal binomio: nuova struttura e recupero dell’area.

IL CRONOPROGRAMMA

Il cronoprogramma stilato dopo la battuta d’arresto iniziale prevede il termine dei lavori nell’agosto 2022 e l’attivazione della struttura per novembre 2022.

«La nuova Rems– spiega il responsabile, il dottor Giovanni Maria D’Avossa – prevede 40 posti letto, e alla luce dei nuovi spazi a disposizione, l’incremento delle attività riabilitative e risocializzanti in grado di ottimizzare il percorso di recupero delle persone ospitate in quella che sarà una struttura moderna con apparecchiature e risorse di ultima generazione».

LA STRUTTURA

Un ampliamento dunque dei servizi già attivi quali assistenza h24, valutazione diagnostica, piani terapeutici (farmacoterapia, psicoterapia, ergoterapia), consulenza sociale, assistenza infermieristica e riabilitazione psicosociale attraverso la pet therapy. Previsti anche i laboratori per la gestione dei pazienti inviati dall’autorità giudiziaria ad effettuare programmi terapeutici per disturbo mentale in misura di sicurezza.

Altra Rems attiva in provincia, dove già sono stati eseguiti interventi di miglioramento strutturale si trova a Pontecorvo.