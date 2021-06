Mercoledì 30 Giugno 2021, 04:25

Covid-19, ieri, dopo quasi 10 mesi, è arrivato il doppio zero: nessun decesso e nessun nuovo caso.

Numeri che fanno ben sperare ma che inducono alla prudenza. E’ stata la stessa Asl a mettere in guardia.

«La Ciociaria deve tenersi stretto questo zero. Non vanifichiamo questo risultato eccezionale», è stato spiegato dall’Asl. Come? «Mascherina, igiene delle mani e distanziamento così non ci infettiamo» è stata la risposta dell’Asl che, per dare l’esempio, ha disposto che tutti i dipendenti e gli utenti utilizzino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sia negli ambienti chiusi che negli spazi all’aperto dell’Azienda.

«Possiamo avere una buona estate o possiamo avere un incubo. Dipende molto da noi tutti», è stato aggiunto. La curva dei contagi da Covid-19 è crollata anche a Latina, Rieti e Viterbo, grazie alla massiccia attività di immunizzazione e al periodo dell’anno non favorevole alla diffusione del virus. Resta, nello specifico, alta l’allerta per tracciare la variante Delta, la cui diffusione, al momento, è scongiurata in Ciociaria. Ma si analizzeranno tutti i tamponi per tracciare la variante che potrebbe far riesplodere l’emergenza negli ospedali. Con una circolare del ministero della Salute, pochi giorni fa è stato chiarito che la variante Delta ha “un elevato indice di trasmissibilità che varia dal 40 al 60 percento”. La via d’uscita è sempre il vaccino.

«Il completamento del ciclo vaccinale - si legge sempre nella circolare - fornisce invece una protezione contro la variante Delta quasi equivalente a quella osservata contro la variante Alpha».

Intanto si pigia sull’acceleratore del piano vaccinale. Ieri sono state superare le 5,2 milioni di dosi inoculate. In Ciociaria nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.624 dosi. Il totale dall’inizio della campagna vaccinale è di 344.788 (189.306 donne e 155.482 uomini). Coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale sono 125.940.

LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Intanto scoppia il «caso palestre». Dopo le chiusure forzate ora hanno ripreso l’attività, ma resta il problema degli abbonamenti.

«Io avevo pagato un abbonamento con la Palestra Icom di Frosinone - segnala Mariapaola -. Ma il gestore si rifiuta di restituirmi i soldi o, in alternativa, di rilasciarmi un “buono” per recuperare i mesi pagati quando potrò tornare ad allenarmi».

La ragazza, atleta, vive al Nord ma era venuta a Frosinone per assistere la nonna. Dunque, per mantenersi in forma aveva sottoscritto e pagato l’abbonamento. Poi, ovviamente, è rientrata al Nord.

Con la riapertura delle palestre resta il problema del rimborso degli abbonamenti non fruiti.

L’UNIONE CONSUMATORI

Gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori spiegano: «Alla riapertura delle palestre, molti consumatori potrebbero non tornare ad usufruire del servizio per i più disparati motivi: prudenza, un trasferimento in un’altra città o, semplicemente, perché non hanno più voglia di fare questa attività. Cosa fare, dunque, per i soldi dell’abbonamento già pagato e di cui non si è usufruito? Il Decreto Sostegni ha prorogato il regime dei voucher stabilendo per palestre (ma anche piscine e impianti sportivi di ogni tipo) la possibilità di riconoscere “alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato”. Sarà quindi la palestra a decidere se restituire il denaro o emettere un voucher che potrà essere utilizzato entro sei mesi».

E Mariapaola commenta: «E infatti la soluzione del voucher sarebbe la più comoda. In modo che, quando ritorno a Frosinone, potrò utilizzarlo».

Ma il titolare della palestra, Felice Orsinetti, replica: «Dal giorno della riapertura, chi aveva l’abbonamento può tornare per il periodo residuo. Ma il conteggio parte dal giorno della riapertura». Così, chi oggi non può frequentare la palestra, perde i soldi. E di voucher non vuol sentir parlare.