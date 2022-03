Lunedì 28 Marzo 2022, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 18:25

Incidente con investimento oggi pomeriggio a Isola del Liri. E’ stata elitrasportata a Roma una delle due donne investite in via Lungofibreno. Le due signore stavano passeggiando lungo la stradina che è nota per l’alta presenza costante di sportivi, quando, ad un certo punto, una vettura appena uscita fuoristrada le ha colpite. Il mezzo, condotto da una donna di Sora, per motivi al vaglio del Nucleo Operativo Radiomobile di Sora intervenuto per i rilievi, è finito prima contro un muretto e poi nella carambola ha investito le due malcapitate che sono rimaste a terra.

Ad intervenire tempestivamente i sanitari dell’Ares 118 della postazione della città delle cascate che hanno soccorso le tre donne, allertando anche l’eliambulanza una volta constatata la gravità delle condizioni di una delle sportive. Questa, una volta stabilizzata, è stata trasferita d’urgenza presso un nosocomio della Capitale. Ferite lievi e tanto spavento invece per l’altra investita e l’automobilista che sono state trasportate al SS. Trinità di Sora per accertamenti.