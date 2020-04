© RIPRODUZIONE RISERVATA

La truffa corre sul web. Lo sa molto bene una impiegata frusinate di 40 anni che aveva deciso di acquistare capi di abbigliamento su un sito che pubblicizzava la sua merce su Instagram. La donna che aveva visto i capi in fotografia, aveva deciso di acquistare alcuni abiti. A detta della 40enne si trattava di vestiti molto particolari dal costo molto contenuto. Dopo aver inviato il denaro ( circa duecento euro) l’acquirente ha atteso che le arrivasse a casa il pacco. Soltanto dopo alcune settimane di attesa la signora ha realizzato di essere stata vittima di una truffa. Ad avvalorare quanto sospettato il fatto che non riesca più ad accedere a quel sito. Come se qualcuno lo avesse chiuso. A quel punto si è rivolta all’avvocato Antonio Ceccani il quale ha presentato una denuncia querela nei confronti della titolare di quel sito web. Ma c’è un altro tipo di truffa molto più subdola che viene messa in atto per fare in modo che certi siti online incrementino le vendite. Sovente su queste piattaforme vengono esposti capi di abbigliamento che appartengono a grandi firme. Si tratta di foto “rubate” che fanno da specchietto per le allodole a tanti sprovveduti. Gli utenti che vedono un capo griffato a prezzi stracciati si precipitano nell’acquisto. Ma quando il pacco arriva a destinazione l’acquirente si ritrova tra le mani tutta un’altra cosa rispetto a quello che aveva ordinato. E’ accaduto ad una cinquantenne del capoluogo ciociaro che adesso tramite l’avvocato Claudia Mancini ha fatto causa ad un sito online che al posto del cappotto che aveva richiesto le aveva venduto un altro e di pessima qualità. Per difendersi dalla truffe online, va detto, la polizia di Stato ha stilato una sorta di decalogo che racchiude numerosi consigli utili. Tra questi diffidare delle offerte troppo convenienti rispetto all’effettivo prezzo di mercato del prodotto che si intende acquistare, dietro quella convenienza potrebbe nascondersi la truffa. A questo da aggiungere di affidarsi a negozi online di grandi catene già note perché più affidabili. Non meno importante verificare che il sito sia fornito di riferimenti quali un numero di Partiva Iva, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico.