Una donna ciociara si dà fuoco e muore, la tragedia a Roccasecca dei Volsci

Una 51enne di Ceccano muore dopo essersi data fuoco. È successo oggi pomeriggio a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, in località Monte Curio. Qui la donna ciociara sarebbe giunta intorno alle 15. è stao un passante a lanciare l'allarme, sul posto gli operatori del 118 e un'eliambulanza. I sanitari hanno tentato il possibile per salvarla, ma non c'è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri.

