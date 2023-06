Venerdì 16 Giugno 2023, 09:29

Pensionata di 75 anni ricoverata presso l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma a seguito di una caduta, muore dopo un mese di degenza nel nosocomio capitolino. I familiari sospettando un caso di malasanità si sono rivolti all’avvocato Fabrizio Ambrosi il quale ha fatto scattare una denuncia per omicidio colposo.

I fatti risalgono al 2020 quando la donna che risiedeva a Fiuggi, viene trasportata d’urgenza presso il nosocomio romano a causa di un trauma cranico . Lentamente le condizioni della paziente migliorano. Tant’è che dalla terapia intensiva viene trasferita in reparto in attesa di iniziare la riabilitazione. Ma dopo circa trenta giorni dal ricovero la situazione precipita. La 75enne - che a quanto sembra si era completamente disidratata - viene colpita da un blocco renale. E proprio questa complicazione decreterà la sua morte.

Secondo gli elementi raccolti dal consulente di parte i medici che la stavano monitorando non avrebbero per tempo provveduto a sottoporre la paziente ad una terapia volta a ripristinare l’idratazione. Addirittura secondo quanto risulterebbe dalla cartella clinica, la paziente non sarebbe stata nemmeno rianimata.

PERIZIE CONTRO

Per la verità il pubblico ministero titolare delle indagini a seguito della perizia effettuata da un consulente, ha chiesto l’archiviazione. Secondo lo specialista la morte sarebbe sopraggiunta a causa di una complicazione ma non per imperizia o negligenza da parte del personale medico. Avverso tale richiesta, però, l’avvocato Ambrosi ha impugnato l’ archiviazione. Secondo la documentazione presentata dal suo consulente, il blocco renale sarebbe sopraggiunto a causa della disidratazione. Viceversa se la paziente fosse stata idratata per tempo con tutta probabilità si poteva evitare il blocco renale. La parola passerà adesso al giudice per le indagini preliminari che dovrà decidere il prossimo 27 giugno se rimandare gli atti al pubblico ministero e riaprire di nuovo le indagini . I familiari distrutti dal dolore hanno riferito che la loro congiunta si era ripresa molto bene e che da lì a qualche giorno sarebbe stata dimessa. Invece nel giro di poche ore il quadro clinico è peggiorato fino a quando il cuore della loro cara ha cessato di battere.