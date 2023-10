Non risponde alla vicina, scatta l'allarme: donna trovata morta in casa

Da questa mattina non rispondeva alle telefonate e non apriva la porta alla vicina di casa sua migliore amica. È stata quest'ultima a preoccuparsi e a dare l'allarme ai familiari che hanno immediatamente allertato il 115. Alle 18.30 l'amara scoperta: la donna, di 74 anni, residente in piazza Gramsci a Cassino è stata trovata priva di vita.

I vigili del fuoco e il personale dell'Ares 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna. Fatale un malore, secondo i primi accertamenti.