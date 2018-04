di Paolo Carnevale

L’hanno aggredita nel giardino di casa, l’hanno legata ed imbavagliata. Poi hanno frugato nelle stanze e nei cassetti della sua abitazione, fino a trovare ed a portare via circa 700 euro in contanti.

Sono stati attimi di puro terrore quelli vissuti nel pomeriggio di ieri ad Anagni da una signora residente nella contrada di Collacciano, alla estrema periferia della città dei papi, nei pressi della Casilina.

Tutto si è svolto poco dopo le 17. La signora, sposata, con il marito che in quel momento si trovava fuori per lavoro, stava nella zona del giardino di casa, una villetta che si trova in una zona isolata completamente circondata dal verde.

Una circostanza che sicuramente ha avuto un peso non indifferente nel facilitare l’azione dei due rapinatori. La donna stava effettuando alcuni lavori di manutenzione nella zona adiacente alla sua abitazione, quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti, due persone, probabilmente giovani extracomunitari, almeno secondo le testimonianze, l’hanno sorpresa, l’hanno aggredita e l’hanno costretta ad rientrare in casa.

Subito dopo i due hanno provveduto ad immobilizzarla, usando alcuni pezzi di stoffa che si trovavano all’interno della abitazione. I due rapinatori hanno stretto i polsi della donna, l’hanno legata e l’hanno poi imbavagliata per impedirle di ribellarsi e di chiamare soccorso. Fatto questo, i due malviventi hanno avuto per diversi minuti campo libero. E lo hanno usato per frugare nei cassetti della abitazione della signora, fino a quando non sono riusciti a trovare circa 700 in contanti che la donna teneva in casa.

I due malviventi si sono messi in tasca il contante e subito dopo sono scappati, probabilmente a piedi, facendo perdere ben presto le proprie tracce. La donna a questo punto, dopo essere rimasta per diversi minuti completamente bloccata dalla paura, si è riavuta, e ha cominciato ad urlare per attirare l’attenzione dei vicini di casa.

Sono state proprio le sue urla a far arrivare i vicini di casa, che l’hanno subito liberata. E poi hanno provveduto a chiamare i carabinieri. Gli uomini dell’arma coordinati dal maresciallo Crescenzi sono arrivati sul luogo della rapina in pochi minuti, hanno subito soccorso la signora, e l’hanno fatta trasportare in ospedale per le cure del caso. Per fortuna la donna, come è emerso dagli esami a cui successivamente è stata sottoposta, non ha subito ferite e traumi di alcun tipo, se si eccettua uno stato di comprensibile shock dovuto allo spavento per quello che le era appena accaduto. Nello stesso momento carabinieri della città dei papi hanno anche provveduto ad effettuare i rilievi del caso necessari a far scattare le indagini, nel tentativo di risalire il prima possibile all’identità dei due rapinatori.

24 Aprile 2018



