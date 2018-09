Esce dal supermarket e muore: doveva andare a prendere il figlio di 6 anni a scuola

Stroncata da una malore prima di andare a prendere il figlio a scuola. La tragedia si è consumata ieri mattina a Ceccano, vittima è Ilena Fratangeli, 40 anni. Intorno a mezzorgiono, la donna, dopo aver fatto spesa, aveva imboccato la strada strada, in zona Rifugio, per tornare nella sua abitazione e quindi andare a prendere il figlio di sei anni a scuola. Improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciata a terra priva di sensi. Un passante ha visto la scena e ha chiamato subito i soccorsi, ma l'intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Tra le cause del decesso si ipotizza un infarto. La donna, quando aveva poco più di tre anni, aveva perso la madre, anch'essa morta per un malore improvviso.



E questa mattina una tragedia simile avvenuta anche a Cassino, vittima sempre una giovane madre: Roberta Schina, di 36 anni. La donna nellla propria abitazione di via Sferracavalli, è entrata nella camera della figlia minorenne quando improvvisamente si è sentita male. La figlia ha provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Mercoledì scorso la donna si era recata in ospedale per alcuni presunti attacchi di panico.

Venerdì 14 Settembre 2018



