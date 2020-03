© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso sospetto di Coronavirus a Fiuggi? “In tarda mattinata sono stato contattato dal direttore della Asl di Frosinone il quale mi ha riferito che in queste ore una cittadina di Fiuggi si trova presso lo Spallanzani di Roma per accertare la sua eventuale positività al Coronavirus”. Con queste parole il sindaco di Fiuggi, Aliska Baccarini, riferisce di essere stato informato, in qualità di autorità sanitaria locale, del primo, eventuale, caso di contagio da COVID-19 in provincia di Frosinone. Si tratta di una donna, le cui generalità non sono state fornite, che accusa sintoni influenzali potenzialmente riconducibili al temuto contagio che sta mettendo alla prova la sanità e l’economia italiana. Temendo di aver contratto il virus per uno spostamento in Lombardia nel periodo di incubazione, la donna si è recata direttamente allo Spallanzani seguendo le raccomandazioni che ci vengono costantemente fornite in caso di sospetta infezione. “In questo momento non c’è alcun caso di positività al Coronavirus a Fiuggi – rassicura il sindaco – sono in contatto con la struttura sanitaria romana per conoscere l’esito del test cui è stata sottoposta la nostra concittadina”. L’invito alla prudenza in questi casi è d’obbligo.