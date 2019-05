Donna di Ferentino muore a Roma, lutto nell'Ordine degli Ingegneri di Frosinone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande cordoglio a Ferentino, per la prematura scomparsa di Valentina Giorgi, 56 anni, segretaria presso l’Ordine degli Ingegneri di Frosinone.Una donna estremamente riservata e benvoluta da tutti, affabile, cortese e sempre disponibile nei suoi trent’anni di attività presso l’Ordine degli Ingegneri.Valentina è deceduta ieri mattina verso le 5 all’ospedale di Roma Sant’Eugenio dove era ricoverata da qualche giorno. Una morte naturale.La notizia si è subito diffusa a Ferentino dove sia lei che l’intera famiglia sono stimati e benvoluti da tutti. In serata amici e parenti si sono stretti attorno alla famiglia Giorgi per esprimere il proprio cordoglio e per dimostrare l’affetto che tutta la città ha nei confronti della famiglia.Cordoglio è stato espresso anche dagli Ingegneri della provincia di Frosinone che, per tanti anni, hanno apprezzato le grandi qualità di Valentina.