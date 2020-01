Una profonda ferita alla testa, ma non è in pericolo di vita. Una donna di 34 anni è stata aggredita questa mattina intorno alle 8 dal suo cane, razza Corso, all'interno della propria abitazione in contrada Vallone, nella parte bassa della città di Arpino. E' stata trasferita in eliambulanza all'Umberto I di Roma. Sul posto i carabinieri della locale stazione ed il personale della Asl del servizio veterinario. © RIPRODUZIONE RISERVATA