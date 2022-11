Donna accoltellata a Cassino, l'aggressore arrestato per tentato omicidio

Arrestato per tentato omicidio il 31enne che martedì 8 novembre in via Virgillio a ha accoltellato una 33enne. Il giovane è stato trovato con un un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri sottoposto a sequestro. Dalle indagini di polizia e carabinieri è emerso che nel corso di una lite scoppiata tra i due giovani era intervenuta una terza persona armata di coltello. Ne era scaturita una violenta colluttazione durante la quale la coppia veniva attinta da vari fendenti.

Al termine degli accertamenti è stato arrestato il giovane 31enne, intervenuto successivamente nella lite, per il reato di tentato omicidio. Inoltre, quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone poiché trovato in possesso di una pianta di marijuana, alta circa 40 cm, rinvenuta presso la sua abitazione nel corso della perquisizione domiciliare. I feriti, che sono ricoverati con prognosi riservata, la donna attinta al fegato ed al polmone, l’uomo attinto al fianco ed agli arti inferiori, non sono in pericolo di vita.