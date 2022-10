Detenuto ai domiciliari, esce per comprare le sigarette: arrestato dopo una breve fuga

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri a Veroli per essere evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, infatti,detenuto presso la propria abitazione per reati contro il patrimonio, aveva deciso arbitrariamente di fare una passeggiata per il centro cittadino per l’acquisto di alcolici e tabacco.

Sorpreso dai Carabinieri lungo una strada del centro storico, distante dal luogo dove risiede, è stato tratto in arresto dopo una breve fuga. Dopo l’udienza di convalida è stato ristretto nuovamente ai domiciliari.

L'arresto è frutto del controllo del territorio messo quotidianamente in atto dai comandi stazione della compagnia di Alatri, coordinati dal comando provinciale di Frosinone, con il supporto della centrale operativa 112.