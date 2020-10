Strafrosinone nel capoluogo e Ciclostorica a Isola del Liri, il fine settimana è nel segno dello sport. Partiamo da Frosinone dove, domenica, è in programma la 36esima edizione della Strafrosinone, la gara podistica organizzata dalla società Atletica Frosinone. L’emergenza Covid ha imposto alcune novità a cominciare dal numero di partecipanti fissati a 200. Si corre, dunque, lungo i 12 Km di percorso, ma responsabilmente. Gli organizzatori hanno diramato un breve vademecum per gli iscritti che prevede, tra le altre raccomandazioni, di non arrivare prima delle 7.30 per il raduno al Parco Matusa, di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale anche nel punto di raduno. Inoltre, sarà possibile levare la mascherina dopo 500 metri dalla partenza e occorre mantenere il distanziamento nel sorpasso e al punto di ristoro; giunti al traguardo andrà indossata subito la mascherina che verrà consegnata ai podisti dagli organizzatori.

ISOLA LIRI

Domenica a Isola Liri torna l’appuntamento con la Ciclostorica giunta alla terza edizione e intitolata alla memoria di Vito Taccone cui è dedicato il traguardo volante a San Donato Val Comino. Il tratto di percorso che sale verso il borgo con lo splendido panorama sulla Valle è la vera novità di quest’edizione. Due i percorsi, uno di 37 Km e uno di 82. Anche in questo caso l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore e dei protocolli di Federciclismo per gli eventi di tipo sportivo. La partenza sarà alle 9 e avverrà in piccoli gruppi rispettando il distanziamento. Dallo sport all’arte: verrà inaugurata domani, a Isola Liri, la rassegna “Carnello CArte ad Arte”. Si partirà alle 16, al teatro comunale, con la premiazione del XXXIV Premio Fibrenus. La conduzione sarà di Tonino Bernardelli. In caso di maltempo la cerimonia si terrà presso l’auditorium “New Orleans” in piazza Gregorio VII. Alle 17 è in programma l’inaugurazione della mostra di Andrea Lelario “Passaggi di ombre e silenzi”. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 1° novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

CASAMARI

Domenica, alle 9.30, “Sulle nostre tracce”, visita guidata presso l’Abbazia di Casamari riservata agli artisti.

Gli altri due appuntamenti sono ad Arpino sabato 24 e 31 ottobre. Asia Vaudo, poetessa 22enne autrice di Cassino, si è aggiudicata la 2^ edizione del Premio nazionale di poesia “Innesto”, promosso nell’ambito di Bologna Award 2020 . Lo ha deciso la Giuria del Premio, composta fra gli altri dai poeti Davide Rondoni, Gian Mario Villalta e Gianfranco Lauretano, con l’agroeconomista Andrea Segrè. Asia Vaudo riceverà il premio oggi pomeriggio a Bologna.

ALVITO

Domenica, alle 18, presso il teatro comunale di Alvito, appuntamento con la XLV edizione del Premio Val di Comino. Tra i vincitori, per il Giornalismo, sarà premiato Massimo Martinelli, direttore de “Il Messaggero”. Domenica, alle 17:30, presso la Sala della Ragione del Palazzo comunale di Anagni appuntamento con il cinema: in occasione della prima edizione di “Cinema in Rosa”, evento organizzato dall’amministrazione comunale di Anagni e dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, verrà proiettato “18 regali”, il film diretto da Francesco Amato che racconta la storia vera di una 35enne morta per un tumore al seno. L’ingresso sarà contingentato e su prenotazione. Domani sera, il Satirycon di Alatri ospiterà l’esibizione live dei Crumb.



