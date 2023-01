Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 09:23



Tanta gente ma pochi disagi nella domenica degli eventi a Frosinone. La mattinata di ieri è iniziata con il blocco del traffico (durato dalle 8 alle 14 per consentire poi ai tifosi di andare allo stadio) e causa la contemporanea mezza maratona, la città di fatto è risultata impenetrabile al traffico cittadino. La Monti Lepini e le strade di collegamento più periferiche ovviamente hanno registrato un traffico insolito considerando la giornata festiva. I varchi presidiati da circa 60 uomini tra uomini della protezione civile, polizia provinciale, polizia locale ed organizzatori della maratona hanno di fatto impedito a tutti di entrare all'interno della Ztl. I cittadini hanno quindi rispettato i divieti e non si sono registrate contravvenzioni per l'inosservanza dei limiti.

Così le strade centrali sono state caratterizzate solo dai pedoni e in via Aldo Moro in molti si sono riversati per passeggiare senza l'assillo delle auto. La bella giornata poi ha favorito lunghe camminate e tante famiglie in giro. Dalle 9 del mattino e sino alle 11.30 si è svolta invece la settima edizione della mezza maratona da 21 chilometri organizzata dalla associazione podistica MezzaCiocia.ra. Anche in questo caso molte strade sono state chiuse ma tutto sommato non ci sono stati grandi disagi. Per la cronaca nello stesso evento erano presenti due gare quella da 21 km e quella da 13. I vincitori del percorso più lungo che hanno tagliato il traguardo posizionato all'interno del parco Matusa sono stati Pietro Carbotti arrivato primo seguito da Fabio Lupinetti e Silvano Patusso. mentre per le donne Carla Cocco, Linda Tomassi e Claudia Zolli. Per la seconda gara sul podio sono saliti Diego Papoccia, Francesco Coppa, Roberto Mastroianni mentre per le donne Alessandra Scaccia, Sonia Lanni e Loris Porcelli. La giornata degli eventi si è conclusa con la partita del Frosinone dove alle 16.15 sono accorsi circa 12 mila spettatori. In fase di deflusso i momenti più critici con Corso Volsci (la Monti Lepini) paralizzata per quasi due ore mentre difficoltà si sono registrate anche su via Fabi e via Fedele Calvosa. Prossime domeniche ecologiche previste il 26 febbraio e il 26 marzo ma questa volta il blocco del traffico sarà per l'intera giornata dalle 8 alle 18.