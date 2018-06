Domani si chiude la campagna elettorale tra giri in bus, pizzerie, piazze e diretta streaming

di Emiliano Papillo

Domani i cinque candidati a sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, Franco Collalti, Maurizio Berretta, Giuseppe Virgili e Fabio Magliocchetti chiuderanno la campagna elettorale in vista del voto delle comunali di domenica. Si voterà dalle ore 7 alle 23 con lo sfoglio che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Sono 20 i seggi dislocati in tutta la città dove potranno recarsi ad esprimere il loro voto i circa 17800 cittadini aventi diritto. A Ferentino essendo un paese superiore ai 15.000 abitanti è previsto il turno di ballottaggio nel caso nessuno dei cinque candidati il 10 giugno supetrassi il 50% piu' uno dei consensi. L'eventuale ballottaggio tra i due candidati piu' votati si terrà il 24 giugno. I cinque candidati domani faranno gli ultimi appelli al voto ai cittadini, poi dalle 24 di domani scatterà il silenzio elettorale. Antonio Pompeo del Pd, sindaco uscente, avvocato è il candidato sindaco del centrosinistra. E' appoggiato da sette liste: Pd, Ferentino nel Cuore, Partecipiamo, Patto Civico, Centro Solidale per Ferentino, Pompeo Sindaco e Ferentino Libera.

Franco Collalti, avvocato penalista, è il candidato sindaco del centrodestra. E' appoggiato da Forza Italia, Lega con Salvini, Insieme per Ferentino e Cambiare. Maurizio Berretta, consigliere di opposizione uscente, civico è candidato di una coalizione civica che comprende tre liste, Democraticamente, Berretta Sindaco e Valore. Giuseppe Virgili, 29 anni, imprenditore, civico è appoggiato da due liste Città Nuova e Virgili Sindaco. Fabio Magliocchetti, dirigente scolastico ed ex vicesindaco guida invece la lista civica Ferentino Città Aperta.



Molto variegato il modo in cui i cinque candidati chiuderanno la campagna elettorale. Il sindaco uscente Antonio Pompeo incontrerà i cittadini dalle ore 20 presso il ristorante La Fenice, nella parte bassa della città. Franco Collalti invece inizierà alle 10 un tour a bordo di un bus toccando tutte le zone della città ed incontrando i cittadini delle varie zone, dal centro storico alle periferie. Poi dalle 20 comizio e rinfresco nel comitato elettorale di via Casilina alla presenza del presidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, originario di Ferentino. Chiusura in pizzeria per Giuseppe Virgili che inconterà i cittadini nella pizzeria Giardino sulla Casilina a partire dalle ore 20. Comizio in piazza invece per Fabio Magliocchetti che parlerà ai cittadini dalle ore 21 nella Rotonda del Vascello. Chiusura sobria per Maurizio Berretta che dalle 21 sarà in diretta streaming e parlerà per circa un'ora ai cittadini spiegando il programma e lanciando l'appello per il voto. Parleranno anche alcuni candidati delle sue tre liste civiche.



Intanto il comune avvierà il progetto dei servizi notturni per i poco piu' di 10 vigili urbani. Da giugno a settembre e nel periodo natalizio faranno turni almeno fino alle 2 di notte soprattutto nelle manifestazioni. I controlli dei vigili urbani che si terranno anche in sintonia con le altre Forze dell'Ordinenon riguarderanno solo posti di blocco e controlli stradali, ma anche in pieno centro contro i vandali e contro i reati di ogni genere con occhio particolare all'ambiente. Costo del progetto 25.000 euro. Infine l'associazione Ferentino Viva capeggiada dall'ecologista Antonio Palombo ha presentato 16 pagine di osservazioni alla Regione Lazio contro la variante urbanistica per la realizzazione dell'Isola Ecologica in località Bagni Roana. L'associazione guidata da Plaombo ritiene il sito prescelto dal co une non idoneo. Probabile che l'iter subisca rallentamenti.

