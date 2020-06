Guglielmo Mollicone, proclamato il lutto cittadino ad Arce: domani mattina i funerali

Arce si ferma per ricordare Guglielmo Mollicone. Domani, in occasione dei funerali che si svolgeranno alle 11 presso la chiesa dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, il sindaco di Arce Luigi Germani ha proclamato il lutto cittadino. Bandiere del Comune a mezz'asta, manifesto funerario con cui l'amministrazione comunale esprime il suo cordoglio ai familiari di Gugliemo e un minuto di silenzio che verrà osservato in un luogo ancora da stabilire.

