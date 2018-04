“Una Giornata Niente Male” è il titolo dell'’iniziativa voluta dai medici volontari dello Snami i quali, sabato, saranno a disposizione dei cittadini presso il centro commerciale ‘Panorama’ di Alatri. Un’equipe di medici effettuerà test e visite gratuite e sarà possibile ricevere anche una lettera da consegnare al proprio medico curante per una corretta rivalutazione del dolore.



Sono circa 2 milioni gli abitanti della nostra regione che devono fare i conti con il dolore, quattro su dieci, con punte di sei su dieci fra gli over 65.



«Nell’80% dei casi il dolore moderato o grave è dovuto a mal di schiena o problemi articolari come l’artrosi. In molti casi però non passa nonostante le cure, tantissimi non ne parlano al medico preferendo terapie “fai da te” o aspettando che il disturbo se ne vada da solo: il risultato è che appena il 18% dei pazienti ha un adeguato controllo del dolore, che viene spesso sotto-trattato o trattato in maniera sbagliata – afferma Giovanni Magnante, presidente provinciale Snami - I pazienti infatti si curano quasi sempre soltanto con antinfiammatori non steroidei con cui si “intossicano”: trattandosi spesso di farmaci da banco, infatti, ne sottovalutano i possibili rischi e li usano a vanvera, senza tenere conto delle differenze fra analgesici o antinfiammatori, senza considerare l’importanza di impiegarli per tempi ragionevolmente brevi e a dosaggi non eccessivamente elevati. Questi farmaci sono preziosi, ma vanno usati in modo appropriato e quando serve. Attraverso l'iniziativa Medico Amico Day – Una Giornata Niente Male - vogliamo perciò sensibilizzare gli italiani all’importanza di una corretta valutazione del dolore, il primo passo per identificare un percorso terapeutico efficace».

12 Aprile 2018



