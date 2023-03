Patrica: dolore per la morte di Lorenzo Brozzu, stroncato da un infarto nel sonno

In nottata Lorenzo Brozzu, 38 anni, è stato stroncato da un infarto fulminante nel sonno nella sua abitazione di Patrica. La sua improvvisa scomparsa ha straziato i suoi familiari. La notizia è iniziata a circolare in mattinata, gettando nello sconforto i tanti amici e conoscenti che gli volevano un mondo di bene in tutta la Ciociaria. Immenso l'abbraccio che gli stanno rivolgendo via social.

Di chiare origini sarde, padre di famiglia, lascia una moglie e due figlie. Era molto conosciuto per via della sua più grande passione: il calcio. Era cresciuto nelle giovanili del Frosinone, arrivando anche a indossare la fascia di capitano della Berretti. Poi la carriera nel calcio dilettantistico, il vero “cagnaccio” di centrocampo, tra centinaia di campi di provincia.

Fuori dal campo, invece, era il classico “pezzo di pane”. A ricordarlo, tra il profondo dolore di familiari e cari, è mister Giuliano Farinelli, il suo primo allenatore: «Questa mattinata una bruttissima notizia, la scomparsa per un malore di un ragazzo eccezionale - ha postato via social una delle vecchie glorie del Frosinone calcio -. Era un ragazzo molto umile e di compagnia, educato sempre disponibile per tutti i suoi compagni un Grande. Riposa in pace e continua a proteggere i tuoi figli come hai fatto sempre da vero padre ci mancherai a tututti noi».