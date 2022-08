Giovedì 25 Agosto 2022, 07:48

Giornata intensa quella di ieri in casa Frosinone Calcio. Prima la conferenza stampa di presentazione di Bocic, Kone e Olivieri, poi il programmato annuncio dell'arrivo del difensore Mario Sampirisi, dal Monza in prestito. La fotografia dei tre giovani presenti in sala stampa ieri è stato un vero spot per inquadrare quella che è la mission del Frosinone anche in questa stagione. Giovani provenienti da importanti società per trovare in Ciociaria con la maglia giallazzurra la definitiva consacrazione e intanto raggiungere importanti risultati con questa maglia.

LE MOTIVAZIONI

Milos Bocic (attaccante) e Ben Lhassine Kone (trequartista) entrambi classe 2000 ed Andrea Oliveri, il più giovane del lotto con i suoi 19 anni compiuti a gennaio. Giovani ma con le idee ben chiare su quello che dovrà essere il loro compito a Frosinone, dove dovranno conquistarsi un minutaggio importante, ma soprattutto mettere in mostra tutta la qualità di cui sono dotati: «Secondo me dice Oliveri per primo il minutaggio è importante perché se non si gioca non si può esprimere quello che si ha dentro. E' chiaro che è l'allenatore che decide come, quando e quanto. A me piace anche la qualità di come si entra in campo».

Per raggiungere quali obiettivi in questa stagione? «A livello personale, essendo molto giovane, devo migliorare sotto ogni aspetto calcistico - aggiunge il siciliano arrivato in prestito dall'Atalanta -. A livello di squadra, invece, come dice sempre mister Grosso è importante dare il massimo come gruppo, tutti insieme».

«L'obiettivo è quello di compiere sempre passi in avanti e diventare un uomo soprattutto nell'ambito calcistico» replica il bosniaco Bocic. Anche Kone, che in settimana ha ricevuto via social i complimenti del suo presidente Urbano Cairo («Lui segue me come tutti i giovani del mondo Toro, non mancando di incoraggiarci e questo fa molto piacere»), sa che da lui a Torino si aspettano una grossa crescita: «Come hanno detto i miei compagni non conta la quantità ma la qualità di come si scende in campo. Anche se giochi 90', se non le fai bene non serve a nulla».

IN PRIVATO

Tre ragazzi maturi anche nella vita privata, con solidi principi ed una costruzione personale già avviata, come è il caso del 22enne Kone: «Io ho una bellissima fidanzata e una bellissima bambina di un mese e mezzo e il tempo libero lo occupo stando in famiglia».

«Il mio hobby è guardare le partite di NBA, uscire con la mia ragazza o giocare nel tempo libero con la play con i miei compagni di squadra» aggiunge Bocic.

«Anche io sono fidanzato chiude il 19enne Oliveri, spezzando i sogni' di tante tifose ciociare -, il tempo lo passo con lei. Mi piace tanto anche giocare alla playstation con gli amici, suonare e disegnare».

E per i tre quale è stato l'impatto con il calcio di mister Fabio Grosso? «E' semplice spiega Kone -: lui ci chiede di divertirci, la parola chiave è divertirsi ovviamente rispettando quello che ci dice di fare. Il giocatore al quale mi ispiro? Malinovski dell'Atalanta, mi piace il suo modo di giocare e vedere il calcio. Ed anche Nainggolan». Sulla stessa lunghezza d'onda Bocic, il quale si ispira a due giocatori: «Cristiano Ronaldo per il modo di lavorare e Lavezzi per il suo gioco». Per finire Olivieri: «Non devo aggiungere nulla, se non il fatto che il gioco del mister, essendo propenso all'attacco, ti fa appunto divertire. Come mentalità mi piace CR7, a livello di gioco sin da piccolo guardavo con interesse i giocatori brasiliani».

UN ALTRO COLPO

Per tutti l'obiettivo è comunque quello di crescere facendo della esperienza in Ciociaria un bagaglio importante per il loro futuro. Stessi obiettivi che avrà sicuramente anche Mario Sampirisi, il difensore centrale (ma impiegato anche sulle fasce) giunto in prestito dal Monza dove negli ultimi tre anni ha conquistato due promozioni. Ieri intanto la squadra ha continuato gli allenamenti in vista della trasferta di Benevento, nel match che sarà arbitrato dall'esperto Luca Pairetto.