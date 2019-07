© RIPRODUZIONE RISERVATA

In estate il bisogno di sangue aumenta: per incrementare le donazioni Rainbow MagicLand , il Parco dei divertimenti tra le province di Frosinone e Roma, in collaborazione con Ema – Roma dedica un intero weekend a tutti i donatori di sangue, invitando anche chi non lo è ancora a compiere un gesto piccolo eppure grande come la vita stessa. Nelle giornate di sabato 13 e/o domenica 14 luglio, basta presentare la propria tessera Ema-Roma e un documento di riconoscimento alle casse del Parco per acquistare fino a un massimo di 4 biglietti di ingresso alla tariffa speciale di 15€.Dove c’è vita c’è divertimento!Tutti coloro che doneranno il sangue nell’autoemoteca presente all’ingresso del parco, potranno ritirare un biglietto omaggio nominativo e un coupon sconto di 10€ per un accompagnatore, validi per la stagione 2019. Per le donazioni prenotare almeno 7 giorni prima via e-mail: info@emaroma.it o telefonicamente: 06.3306.2906 – 3286043999. Un’occasione imperdibile per compiere un gesto importante e trascorrere una giornata in allegria con tutta la famiglia, alla scoperta del rinnovato Rainbow MagicLand, che offre moltissime occasioni di divertimento in più.