Divelto uno dei leoni della Curia vescovile di Cassino, la Diocesi: «Un fatto grave»

Il boato aveva fatto pensare un botto di Capodanno, ma non era così. Un'auto, che poi si è data alla fuga, l'altra notte ha divelto uno dei leoni in pietra posti all'ingresso della sede della Curia vescovile di Cassino. Sull'accaduto sono in corso accertamenti. La Diocesi in una nota scrive: «Si tratta di un gesto gravemente offensivo, di cui l'autore o gli autori debbono assumersi la responsabilità. Non è una bravata, è un insulto alla Storia della città e del territorio, alla Chiesa, all'arte, alla civiltà. Un gesto da sanzionare e riparare. La Chiesa diocesana di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo confida nella capacità della cittadinanza di prendere coscienza dell'accaduto e nella prontezza di intervento delle specifiche istituzioni impegnate nella custodia dell'ordine pubblico». © RIPRODUZIONE RISERVATA