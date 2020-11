Troppo vicino al collega, dipendente della farmacia di Roccasecca multato dai carabinieri

Dipendente della farmacia di Roccasecca multato dai carabinieri della stazione locale per il mancato rispetto del distanziamento. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì 3 novembre.

A renderlo noto è stato lo stesso, trasgressore, Gaetano Corda, che sul proprio profilo Facebook , mostra il verbale dei carabinieri: «Sono amareggiato - scrive l’uomo sul social - perché sono stato multato dai carabinieri durante lo svolgimento del mio lavoro di operatore sanitario per non aver rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro da persona non convivente.Mi trovavo fuori dalla farmacia, con mascherina, per ritirare due bombole di ossigeno accompagnato dal magazziniere e dal titolare».

APPROFONDIMENTI BOLZANO Dpcm, negozio aperto ieri a Bolzano chiude oggi: «Ne è... IL FOCUS Covid, i contagi frenano: l'incremento giornaliero sta rallentando CAGLIARI Cagliari, fermato tenta di investire carabinieri con una ruspa:...

La trasgressione prevede una multa da 400 a 3mila euro. L’obbligo del distanziamento sociale è previsto nel Dpcm dello scorso 13 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA