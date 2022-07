Lunedì 25 Luglio 2022, 07:47



Si corre ai ripari, si attendono i fondi del governo per iniziare i lavori e mitigare uno dei rischi più presenti in Italia e di conseguenza anche in provincia di Frosinone: quello idrogeologico. Mentre i Comuni rendono noto di avere ricevuto i finanziamenti, ci saranno ora da affidare lavori e arrivare alla chiusura dei cantieri, ma il rischio resta sempre lo stesso. L'ultimpo rapporto dell'Ispra, l'istituto per la ricerca ambientale, del 2021 afferma che «Su base provinciale, le province di Salerno, Lucca, Torino, Napoli, Frosinone e Genova presentano il numero più elevato di aggregati strutturali a rischio frane».

I DATI

Il territorio è pari a 3.246,96 chilometri quadrati, ci sono 35.004 imprese, 179.650 edifici, 1050 beni culturali, 492.661 residenti, 195.247 famiglie. Tra 0 e 14 anni si concentra il 12,9% della popolazione cosiddetta giovane, tra 15 e 64 anni il 67%, gli adulti, oltre i 65 il 20,1% ovvero gli anziani.

Sono i dati di contesto dai quali l'istituto parte per analizzare i rischi relativi al dissesto idrogeologico e alle alluvioni.

Sul sito di Ispra ambiente (https://idrogeo.isprambiente.it/) si trovano i dati città per città, la rappresentazione grafica dei rischi, la situazione di ciascun territorio.

Si può anche scaricare l'ultimo rapporto, nel quale è approfondito quello che può accadere in ciascuna realtà. Basta indicare il Comune e automaticamente sono disponibili i dati raccolti dall'istituto.

L'ESTENSIONE

In provincia di Frosinone il territorio interessato da rischio molto elevato ed elevato di frane ammonta a 490,51 km quadrati, vale a dire il 14,8% del totale. Quello soggetto ad alluvioni - riferito sempre ai rischi maggiori - a 122,83 km quadrati e cioè il 3,8%. Nel rapporto si trovano anche le altre probabilità di frane e alluvioni, classificate con rischio medio, moderato o aree attenzionate. Un lavoro molto dettagliato che restituisce il quadro di una situazione seria, per la quale gli interventi sono indispensabili.

Sono 33.549 gli abitanti della provincia che vivono in zone a rischio frana molto elevato o elevato, pari al 6,8% del totale. L'equivalente di una città come Cassino - in termini numerici di residenti - che da un momento all'altro potrebbe subire danni serissimi. Va meglio, si fa per dire, rispetto alle alluvioni. Qui sono 11.399 gli abitanti a rischio, pari al 3,7%. Sempre per fare un paragone con le città, quanto i residenti di Fiuggi o Isola del Liri. Le famiglie che sarebbero coinvolte, in caso di frane, sono 13.727 ovvero il 6,9% del totale di quelle che vivono a Frosinone e provincia, mentre per le alluvioni sarebbero 7.102 abitanti pari al 3,7%

Ecco perché i fondi che arrivano da governo (si veda servizio sotto) sono fondamentali e vanno spesi presto e bene.